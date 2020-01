Uíge: Anunciada manifestação contra a acumulação de lixo

Activistas no Uíge anunciaram uma manifestação no Sábado 25 de Janeiro para protestar contra a acumulação de lixo nas ruas da cidade.

“Estamos preparados para no dia 25 de Janeiro marcharmos em protesto contrao mau estado do saneamento da cidade, melhores condições de vida, justiça social e exigir a destituição de Pinda Simão (governador) que não faz nada sobre o desenvolvimento da província do Uíge”, disse Salvador dos Santos

Leu Paxe outro activista que falava em conferência de imprensa no último Sábado acrescentou que foi feito um levantamento sobe o saneamento da cidade e esse estudo demonstra uma situação grave para a saúde e segurança dos cidadãos.

“Fizemos um inquérito sobre a situação do saneamento básico no município do Uíge que concluiu que 99% dos locais de concentração de lixo carecem de recolha durante um ou mais meses”, disse Paxe que acescentou que em muitos locais o lixo reduz as faixas de rodagem dos veiculos e impede os peões de transitarem colocando-os em perigo.

Em resposta o administrador Municipal do Uíge Emílio de Castro revelou disse á VOA que o governo local já criou uma comissão de emergência sobre recolha de lixo na cidade do Uíge.

No que diz respeito à recolha dos “resíduos sólidos” as autoridades estão a trabalhar “no sentido de superar a situação”.

“Já podemos ver que há uma alteração significativa em termos dos focos de lixo espalhados por toda a cidade”, acrescentou