Turquia: Eleição presidencial pode ir a segunda volta 

Os eleitores turcos preparam-se para uma eventual segunda volta depois do Presidente cessante Recep Tayyip Erdogan não ter conseguido a reeleição neste domingo, 14.

Erdogan surgiu triunfante ante um mar de apoiantes nas primeiras horas desta segunda-feira, 15, e chegou a dizer que era o candidato.

Entretanto, os resultados da eleição mais importante da Turquia na era pós-otomana mostraram que Erdogan - no poder desde 2003 e invicto em mais de uma dúzia de votos nacionais - ficou abaixo do limite de 50 por cento necessário num total de 70 milhões de eleitores.



"Acredito sinceramente que continuaremos a servir nosso povo nos próximos cinco anos", disse o líder de 69 anos ante muitos aplausos.



Ele também afirmou que o seu partido islâmico, com apoio de aliados ultranacionalistas, conquistou uma clara maioria no parlamento.



Dados da agência de notícias estatal Anadolu mostram que Erdogan obteve 49,4 por cento dos votos.



O líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu, consegui 45 por cento, apesar das últimas pesquisas pré-eleitorais o terem colocado na liderança.



"Se a nossa nação disser segunda volta, com certeza venceremos", disse Kilicdaroglu, acrescentando que “a vontade de mudança na sociedade é superior a 50 por cento."



A Turquia tornou-se um peso pesado militar e geopolítico que desempenha papéis em conflitos da Síria à Ucrânia.



Erdogan é celebrado em áreas da Turquia conservadora que testemunharam um boom de desenvolvimento durante seu Governo.



O surgimento de Kilicdaroglu e sua aliança de oposição de seis partidos oferece aos aliados estrangeiros e aos eleitores turcos uma alternativa clara.



Caso se confirme a segunda volta, sera no dia 28.

