Turquia acusa Grécia de atacar cargueiro no Mar Egeu

A Turquia disse que a guarda costeira da Grécia abriu fogo sobre um navio de carga que navegava em águas internacionais no Mar Egeu.

Numa declaração a guarda costeira turca disse que não se registaram baixas no ataque que ocorreu a 12 quilómetros a sudoeste da ilha turca de Bozcaada.

O comunicado disse que os barcos gregos tinham abandonado o local depois da chegada de navios da guarda costeira turca.

As tensões entre os dois rivais regionais têm vindo a aumentar nas últimas semanas com ambas as partes a acusarem-se mútuamente de violações do seu espaço aéreo.

A Turquia acusa a Grécia de violar acordos internacionais ao manter uma presença militar em ilhas próximo da costa turca no Mar Egeu.

Algumas dessas ilhas estão mais próximo da Turquia do que da Grécia e este país disse ter a necessidade de manter uma presença militar para as defender.