Trump reconhece dimensão da pandemia da Covid-19

O Presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 6, que a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus é pior do que os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e do que a ofensiva japonesa à base de Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial.

"É realmente o pior ataque que já sofremos. Pior que Pearl Harbor. Pior que o [ataque ao] World Trade Center. Nunca houve um ataque assim", escreveu Trump no Twitter, par quem “poderia ter sido interrompido ainda na fonte [do novo coronavírus]”, em clara referência à China.

Os comentários do Presidente surgem no dia em que o país regista mais de 72 mil mortes.

Por outro lado, e ao contrário do que tinha sido anunciado ontem pela Casa Branca, Donald Trump reitrou que o grupo de trabalho encarregue de gerir a pandemia, no Governo, continuará a trabalhar, mas concentrada nos tratamentos médicos e no afrouxamento das restrições ao comércio e à vida social.

Ele admitiu que poderá ter “conselheiros diferentes”.