COVID-19: Casos em Cabo Verde ascendem a 218

As autoridades de Saúde de Cabo Verde anunciaram mais 27 casos do novo coronavírus, aumentando para 218 o total de infetados no país, dos quais dois morreram.

O comunicado do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira, 7, acrescenta que 38 doentes foram considerados recuperados.

Um deles é uma senhora, a única infetada na ilha de São Vicente que, assim, fica sem qualquer caso.

Entretanto, há casos suspeitos que aguardam os resultados em São Vicente, Sal e Fogo.

Dos 218 casos, a capital do país, Praia, é o epicentro da doença com 156 casos acumulados, seguido da Boa Vista, onde surgiram os primeiros infetados.

Nos demais países lusófonos em África, na Guiné-Bissau, sem atualização há dois dias, foram registados 475 casos, com duas mortes, São Tomé e Principe tem 200 infetados, dos quais quatro morreram, Moçambique 81 e Angola 36, incluindo duas mortes.

Em todo o continente, o número de mortes chegou nas últimas horas a 2.012, com mais de 51 mil casos.