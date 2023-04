Trump a caminho do tribunal e Nova Iorque em expectativa ante eventuais protestos

O antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrega-se nesta terça-feira, 4, a um tribunal em Nova Iorque para responder a um processo criminal, o primeiro contra um antigo inquilino da Casa Branca.

Os advogados de Trump dizem que ele se declarará inocente das acusações relacionadas ao suposto pagamento no valor de 130 mil dólares a uma atriz pornigráfica, pouco antes da sua vitória nas eleições presidenciais de 2016, para silenciá-la sobre um suposto encontro amoroso entre os dois uma década antes.

Os defensores também recusam a autorização para a permanência de profissionais de imagens no tribunal, numa carta enviada ao juiz na segunda-feira, na qual afirmaram que tal cobertura "exacerbaria uma atmosfera quase circense em torno deste caso".

A acusação permanece em sigilo e as acusações e eventuais provas só serão, no entanto, reveladas hoje pelos procuradores quando Trump estiver ante o juiz Juan Manuel Merchan, no Tribunal Supremo do Estado de Nova Iorque.

Isto teve acontecer no início da tarde.

Quando for autuado, Trump terá as suas impressões digitais recolhidas como qualquer réu criminal e ser-lhe-á tirada a foto de praxe.

No entanto, as autoridades dizem que, em deferência à sua posição como ex-Presidente, é improvável que ele seja algemado ou apresentado diante dos fotógrafos na chamada "caminhada do criminoso".

Segurança e protestos

A cidade de Nova Iorque montou um enorme aparato policial e de segurança perto da Trump Tower e do tribunal, enquanto o destacamento do Serviço Secreto de Trump mapeou a sua passagem pelo tribunal.

O presidente da cidade de Nova York, Eric Adams, alertou ser melhor que os "agitadores" que forem à cidade para protestar se comportem.

"Nossa mensagem é clara e simples: controlem-se. A cidade de Nova Iorque é nossa casa, não um parque infantil para pessoas raivosas", disse.

A Casa Branca recusou-se a discutir medidas de segurança, mas avisou que o Governo está "sempre preparado" para o que acontecer.

Questionado se acreditava de que haveria agitação na cidade, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que visitava uma fábrica em Minnesota, respondeu: "Não, tenho fé no Departamento de Polícia de Nova Iorque".

Barricadas foram erguidas para restringir o tráfego perto do tribunal, mas a deputada republicana Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump, e o New York Young Republican Club, anunciaram um "protesto pacífico" contra o procurador Alvin Bragg, do outro lado da rua do tribunal na tarde de hoje.

Trump criticou Bragg nas redes sociais pelo que ele diz ser uma "caça às bruxas" e afirmou que o juiz "me odeia" depois que o juiz Merchan, num caso separado no início deste ano, ter multado empresas subsidiárias da Trump Organization em 1,6 milhão de dólares por fraude fiscal.

Após deixar o tribunal, Donald Trump, que lançou a sua campanha à Casa Branca, fará um pronunciamento televisivo a partir do seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, juntamente com apoiantes.