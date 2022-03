Tribunal adia julgamento dos acusados do assassinato do antigo presidente de Nampula

O Tribunal Judicial da província moçambicana de Nampula adiou para o dia 27 de Abril o início do julgamento de dois acusados do assassinato do antigo edil de Nampula, Mahamudo Amurane, no dia 4 de Outubro de 2017 na sua residência.

Dois arguidos, entre eles um antigo vereador, estão no banco dos réus e a justificação prende-se com o facto de a defesa não ter sido notificada no prazo mínimo de 10 dias tal como manda a lei.

Um dos advogados de defesa, Carlos Coelho, disse que “são formalidades que devem ser cumpridas pelo tribunal” e afirmou “não saber os motivos” por que não foram notificados.

Há muita expectativa em torno do julgamento, mas há munícipes que questionam se a verdade será descoberta.

Mahamudo Amurane foi assassinado com três tiros na tarde do dia 4 de Outubro de 2017, dia em que Moçambique celebrava o 25º. aniversário do Acordo Geral de Paz.

Amurane tinha sido eleito para a autarquia de Nampula, na segunda volta das eleições autárquicas de 2013, pelo MDM, mas na altura em que foi assassinato já não tinha boas relações com o partido que o elegeu e havia informações de que pretendia criar a sua própria força política.