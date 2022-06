São Tomé e Príncipe: Trabalhadores da Função Pública regressam às ruas por aumento salarial

A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe (ONTSTP) anunciou nesta terça feira, 14, que vai sair às ruas em manifestação na sexta-feira, 17, em protesto pelo incumprimento do acordo celebrado com o Governo para o aumento do salário mínimo da função pública.



O secretário-geral da maior central sindical do país, João Tavares, acusou o Executivo de pretender arrastar o processo, para não assumir os compromissos celebrados com os trabalhadores.



Após vários dias de negociação com vista à implementação do acordo assinado em Fevereiro passado, as partes não alcançaram o consenso.



“O Governo continua a não querer assumir o salário mínimo de 2.500 dobras, cerca de 120 doláres, acordado com os trabalhadores”, afirmou João Tavares, que, acusa o Executivo de rodeios sem fundamentos.

“Se os funcionários públicos querem ver o resultado deste memorando nos seus bolsos, temos que agir. A greve é a única saída”, conclui o líder da maior central sindical do país.



Perante este aviso de greve, o secretário-geral do Sindicato dos Professores, Gastão Ferreira, alerta para as consequências na realização dos exames nacionais e na conclusão do ano lectivo.

“Vamos ter um ano lectivo comprometido”, diz o sindicalista que também tem participado nas negociações com o governo.



A VOA contactou o ministro das finanças, Engrácio da Graça que prometeu pronunciar-se, mas até agora não o fez.