Governo são-tomense recua e vai pagar salário mínimo acordado com sindicatos

O Governo de São Tome e Príncipe voltou atrás e decidiu cumprir o acordo assinado com os sindicatos em 2021 que determina o pagamento do salário mínimo no valor de 120 dólares a partir deste mês.



Na semana passada, o Executivo tinha dito que só pagaria 95 dólares e que a decisão era irrevesível devido à actual situação financeira nacional e internacional.



“Pior seria não negociar com os sindicatos e deixar o país entrar numa greve geral. São Tomé e Príncipe já não suporta mais instabilidade. É preciso dar paz social ao país”, defende o ministro das Finanças Engrácio da Graça.

Ele acrescentou, no entanto, que a solução encontrada pelo o Governo será implementada apenas no regime geral.

“Os quadros do regime privativo e outros especiais não terão este reajuste salarial”, sublinhou Graça.

Em reacção à mudança do Governo, o secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores, João Tavares, desconvocou a greve geral da função pública agendada para esta semana e diz aguardar a publicação do novo decreto prometido que fixa o salário minino em 120 dólares.



O novo entendimento entre as partes foi alcançado ontem depois de longas horas de negociação.