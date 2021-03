Tiroteio no Estado americano de Colorado deixa 10 mortos

Menos de uma semana depois de um homem matar oito mulheres em Atlanta, no Estado americano da Geórgia, um homem disparou de forma indeterminada num supermercado na cidade de Boulder, em Colorado, na tarde desta segunda-feira, 22, provocando pelo menos 10 mortos, entre eles um agente da polícía.

O atacante foi detido e encontra-se ferido.

No final da noite, a chefe da Polícia de Boulder, Maris Herold, visivelmente emocionada e em lágrimas, homenageou um dos seus agentes falecidos, apresentou as suas condolências aos familiares das vítimas e agradeceu a todas as forças que se juntaram para responder, em diversos níveis.

Ela prometeu trabalhar noite e dia nas investigações "complicadas" que devem ter resultados preliminares no mínimo dentro de cinco dias.

O procurador do Distrito de Colorado, Michael Dougherty, prometeu fazer justiça.

As motivações para o crime ainda não estão claras, nem a identidade do atacante foi revelada.

O supermercado fica a cerca de 40 quilómetros de Denver, a maior cidade do Colorado, e perto do campus da Universidade do Colorado.

Antes, o governador do Estado do Colorado, Jared Polis, disse em comunicado que estava com o "coração partido" enquanto "assistia a esse acontecimento indizível se desenrolar" em Boulder.

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou pelas redes sociais que o Presidente Joe Biden está a acompanhar a situação.

A polícia de Boulder prometeu mais informações na manhã de terça-feira, 23.