Tiroteio deixa sete mortos em loja na Virgínia

Sete pessoas morreram numa loja Walmart na cidade de Chesapeake, no Estado americano da Virgínia, na noite de terça-feira, 22, depois de um homem que a polícia acredita ser um empregado do estabelecimento, ter disparado contra clientes.

O atirador é uma as vítimas fatais, mas as circunstâncias do tiroteio estão por determinar, segundo o porta-voz da polícia de Chesapeake, Leo Kosinski.

Walmart disse em comunicado nesta quarta-feira, 23, que está "chocado" com o incidente e que colabora com as autoridades.

Este é o mais recente incidente mortal com armas de fogo nos Estados Unidos, depois de no sábado, 19, um jovem de 22 anos ter morto cinco pessoas e deixado 17 feridas na discoteca Club Q, frequentado por pessoas da comunidade LGBTQIA+~, em Colorado Springs, no Estado de Colorado.