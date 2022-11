Policia investiga crime de ódio em ataque contra discoteca da comunidade LGBTQI+ que deixou cinco mortos em Colorado 

A polícia da cidade de Colorado Springs, no Estado americano do Colorado, investiga como crime de ódio o ataque de um homem de 22 anos que matou na noite de sábado, 19, cinco pessoas e deixou 25 feridas numa discoteca frequentada maioritariamente por membros da comunidade LGBTQI+.

Ele foi detido por dois clientes do Club Q antes da chegada da polícia.

O chefe de polícia, Adrian Vasquez, disse que duas armas, incluindo um “espingarda longa”, foram encontradas no local.

Os investigadores disseram que ainda estão a tentar determinar o motivo do tiroteio, mas o procurador distrital do condado de El Paso, Michael Allen, admite ser um crime de ódio.

A polícia identificou o atirador como Anderson Lee Aldrich.



Na sua página no Facebook, em comunicado Club Q disse que estava "devastado pelo ataque sem sentido à nossa comunidade ... Agradecemos as reações rápidas de clientes heróicos que subjugaram o atirador e acabaram com esse ataque de ódio".

"Temos uma grande dívida de agradecimento aos que dominaram o atirador”, conclui a nota.

Das 25 pessoas feridas, algumas estão em estado crítico.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse que, embora o motivo do tiroteio ainda não esteja claro, "sabemos que a comunidade LGBTQI+ foi submetida a uma terrível violência de ódio nos últimos anos”.

"Lugares que deveriam ser espaços seguros de aceitação e celebração nunca deveriam ser transformados em lugares de terror e violência. No entanto, isso acontece com muita frequência", disse Biden, acrescentando que “devemos eliminar as desigualdades que contribuem para a violência contra as pessoas LGBTQI+, não podemos e não devemos tolerar o ódio."



Um memorial improvisado foi erguido neste domingo perto da discoteca, com flores, um bicho de pelúcia e velas em frente a uma placa de papelão com a mensagem "Amor sobre ódio" ao lado de um coração da cor do arco-íris.

O tiroteio lembrou o massacre de 2016, na discoteca Pulse, em Orlando, na Flórida, que deixou 49 mortos.

O massacre do Club Q ocorre num Estado marcado por outros assassinatos em massa como o de Columbine High School em 1999, um cinema no subúrbio de Denver em 2012 e um supermercado Boulder no ano passado.