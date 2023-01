Polícia Judiciária investiga tiros contra casa de ex-ministro são-tomense em Portugal

O apartamento do ex-ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente do anterior Governo de São Tomé e Príncipe, na cidade portuguesa de Queluz, em Sintra, foi alvo de um ataque a tirosquando celebrava a passagem do fim-de-ano com familiares e amigos.

A Polícia Judiciária portuguesa, que foi accionada pelo antigo governante, Osvaldo Abreu, está a investigar o caso, segundo revela o jornal português Sol, que cita a agência Lusa, nesta quinta-feira, 5.

A fonte revelou que várias tiros foram disparados contra as janelas do apartamento, situado num nono andar, e os vidros se espalharam pelo quarto.

Antigo vice-presidente e actual dirigente do MLSTP-PSD, partido que deixou o poder em Novembro, Osvaldo Abreu, segundo a mesma fonte, terá dito às autoridades recear “que o incidente tenha alguma relação com o massacre e assassinato de quatro cidadãos, que ocorreu no quartel-general das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe e que, em seguida, determinou a prisão de opositores políticos".

O incidente a que aludiu o ex-ministro está relacionado com o que Governo disse ter sido uma tentativa de golpe de Estado, a 25 de Novembro, 11 dias depois do novo Executivo, liderado por Patrice Trovoada, tomar posse.

O caso continua a ser investigado, bem como denúncias de tortura e assassinato por parte de membros do exército, o que provocou o pedido de demissão do Chefe do Estado-maior das Forças Armadas, Olinto Paquete.

A Polícia Judiciária portuguesa também está a investigar os acontecimentos de 25 de Novembro a pedido do Governo são-tomense.

Cerca de uma dezena de pessoas continua detida.

A oposição responsabilizou o primeiro-ministro pelo acto e pediu respostas, enquanto Trovoada refuta qualquer acusação.