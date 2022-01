Tete: Tempestade Ana provoca inundações que afectam milhares de pessoas

A passagem da tempestade tropical Ana pela província moçambicana de Tete provocou o transbordo do rio Revubué, que atingiu a comitiva do governador provincial e do presidente do município, que visitavam a região.

Na sequência, quatro viaturas ficaram submersas no distrito de Moatize. Uma das quais transportava edil de Tete e a outra jornalistas, segundo confirmou à Rádio Moçambique o governador Domingos Viola.

Viola disse que estão em curso operações de ajuda.

Dados ainda em actualização pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres indicam que a tempestade causou a morte de, pelo menos, cinco pessoas, 66 feridos, e a crise afecta 3.800 pessoas.

Manuel Francisco, do Instituto Nacional de Meteorologia, disse que a tempestade tropical Ana está a enfraquecer, esperando-se que as próximas horas sejam caracterizadas por chuvas, que poderão levar ao transbordo de algumas bacias hidrográficas no centro e norte do país.