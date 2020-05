Testemunho de empresário pode pôr em risco o governo de Jair Bolsonaro

O empresário brasileiro Paulo Marinho vai prestar depoimento hoje, 20 de maio, na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro.

Ex-apoiante da família do presidente, Marinho disse que o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, soube com antecedência de uma operação da PF durante as eleições de 2018.

Caso se comprove com provas, Paulo Marinho pode se tornar um algoz da família Bolsonaro e comprovar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro - que foi o primeiro a avisar sobre a tentativa de interferência na Polícia Federal.

Em Brasília, deputados e especialistas políticos falam que as acusações são graves e podem ser o impulso para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente.



Leia também:

Sérgio Moro deixa o Governo depois de "interferência política" do Presidente Bolsonaro​

Michel Temer preso​

Dilma Rousseff impugnada