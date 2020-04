Sérgio Moro deixa o Governo depois de "interferência política" do Presidente Bolsonaro

O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, anunciou nesta sexta-feira, 24, a saída do Governo, depois do Presidente Jair Brasileiro ter demitido na madrugada o director-geral da Polícia Federal.

Em conferência de imprensa, o antigo juiz, que lideou a operação Lava Jato, disse não aceitar “indicação política para cargos” e relatou a insistência do Presidente em avançar com indicações políticas.

Depois de fazer um levantamento dos principais ganhos da sua gestão desde Janeiro de 2019, Sérgio Moro relatou várias conversas entre ele e o Presidente que, segundo ele, queria ter uma pessoa da sua confiança e “a quem ele poderia ligar diretamente para ter informações de inteligência e sobre casos em andamento”.

“As investigações precisam ser preservadas”, reiterou Sérgio Moro que confirmou ter tido conhecimento da demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, no Diário Oficial, e reiterou que não assinou o decreto presidencial, como surge no documento.

Moro esclareceu que, ao contrário do que diz o decreto, “o director-geral da Polícia Federal não pediu a demissão”.

O ministro reiterou várias vezes o seu compromisso com o Estado de Direito e com o compromisso com o Presidente que, segundo ele, “sempre respeitei”.

Na declaração aos jornalistas, sem perguntas, Moro lembrou que não pode voltar à magistratura depois de 22 anos, que "vai arrumar" as suas coisas, descansar e procurar, depois, o que fazer.

Sérgio Moro sublinhou que nem nos governos do PT e de Michel Temer houve intromissão política na justiça.