Terremoto deixa pelo menos 48 mortos na Indonésia

Quarenta e seis pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 5,6 atingir a Indonésia nesta segunda-feira, 21.



O Serviço Geológico dos Estados Unidos - que regista tremores no mundo inteiro -, informou que o epicentro ocorreu em Cianjur, na região ocidental de Java, a principal ilha do país e que fica a cerca de 75 quilómetros da capital do país, Jacarta.



Autoridades de Cianjur, há ainda centenas de desaparecidos e dezenas de prédios foram total ou parcialmente danificados.



O tremor, que aconteceu a uma profundidade de 10 quilómetros, foi também fortemente sentido na área metropolitana de Jacarta.



A imprensa local diz que arranha-céus da capital balançaram por mais de três minutos e alguns tiveram de ser evacuados.



O chefe da Agência Nacional de Mitigação de Desastres confirmou que o terremoto danificou dezenas de edifícios, ainda por contabilizar.



Em entrevista ao canal Metro TV, o chefe de administração de Cianjur, Herman Suherman disse que “muitas pessoas também sofreram fracturas porque ficaram presas nos destroços dos edifícios".



A Indonésia é frequentemente atingida por terremotos devido à sua localização no Anel de Fogo, um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.