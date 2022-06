Terremoto deixa mais de mil mortos no Afeganistão e Governo fala em desastre humanitário

Um terremoto de magnitude 5,9 matou mais de mil pessoas no leste do Afeganistão nesta quarta-feira, 22, e, segundo autoridades locais, pelo menos mais 1.500 ficaram feridas.



O terremoto aconteceu no início da madrugada, a 44 quilómetros da cidade de Khost, perto da fronteira com o Paquistão, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor ocorreu a 10 quilómetros de profundidade e foi sentido na capital Cabul e nos vizinhos Índia e Paquistão.

O USGS, que monitora movimentos sísmicos em todo o mundo em tempo real, indicou uma magnitude 5,9 na escala de Ricther, enquanto o Departamento Meteorológico do vizinho Paquistão apontou para 6,1.



Um porta-voz do Ministério do Interior disse que "o número de mortos provavelmente aumentará, pois algumas das aldeias estão em áreas remotas nas montanhas e levará algum tempo para coletar detalhes".



O Governo do Afeganistão classificou a situação de desastre humanitário, a que se acrescenta a grave crise económica que vive o país desde que o Talibã assumiu o poder em Agosto do ano passado.



O vice-porta-voz do executivo Bilal Karimi pediu "às agências de ajuda que proporcionem assistência imediata às vítimas do terremoto para evitar um desastre humanitário".

Ele indicou que várias casas foram destruídas e muitas pessoas estão presas nos destroços.



As autoridades lançaram uma operação de resgate e assistência humanitária.