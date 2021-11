Terramoto de magnitude 7.5 atinge o norte do Peru

O Serviço Geológico dos EUA afirma que um forte terramoto com magnitude preliminar de 7,5 atingiu o norte do Peru.

O terramoto ocorreu às 5:52 da manhã de domingo, hora local. Embora tenha sido extremamente forte, foi relativamente profundo, - medido a 112 quilómetros - o que geralmente reduz os danos e vítimas.

O epicentro foi a 42 quilómetros ao norte a noroeste da cidade costeira de Barranca.

De acordo com a media local e relatos de testemunhas, uma torre de 14 metros de uma igreja de quatro séculos desabou logo após o terramoto.

Vídeo e fotos publicados online mostram a torre histórica, parte de um complexo do século XVI, que foi considerado o mais antigo templo católico da região do Amazonas, reduzida a uma pilha de pedras, embora o átrio principal pareça estar de pé.

Publicações nas redes sociais também mostraram danos em outros locais, incluindo uma igreja no sul do Equador. O terramoto também foi sentido na Colômbia.

O Instituto Nacional de Defesa Civil do Ministério da Defesa no Peru não informou imediatamente os danos ou ferimentos causados pelo terramoto.

Terramotos são comuns no Peru, que fica dentro do Anel de Fogo do Pacífico, onde 85% da actividade sísmica do planeta ocorre.