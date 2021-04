Terramoto de magnitude 5.9 atinge o sul do Irão

Um terramoto de magnitude 5,9 no domingo atingiu a província de Bushehr, no sul do Irão, onde está localizada uma planta nuclear, mas não houve relatos imediatos de grandes danos, disse a televisão estatal.

O epicentro do terramoto foi a cidade de Rig e hospitais em cidades e províncias vizinhas estavam em alerta, com equipas de resgate e 50 ambulâncias enviadas para a área, disse um oficial regional à TV estatal.

O oficial local Gholamreza Mehrjou disse à TV estatal que água, electricidade e internet foram restauradas nas vilas da área atingida pelo terramoto e pessoas que saíram às ruas com medo de mais tremores "voltaram para as suas casas".

Um funcionário do governo iraniano disse à Reuters que não houve relatos de danos ao complexo nuclear de Bushehr, na costa do Golfo do Irão.

O terramoto foi centrado a 100 km da planta nuclear e foi relativamente raso - apenas 10 km de profundidade, de acordo com a media iraniana.

A media iraniana relatou 16 tremores secundários e publicou fotos que mostravam paredes de tijolos de barro desmoronadas em alguns vilarejos.

Cruzada por grandes falhas geológicas, a República Islâmica é um dos países mais sujeitos a terremotos do mundo. Em 2003, um terramoto de magnitude 6,6 na província de Kerman matou 31.000 pessoas e arrasou a antiga cidade de Bam.