Tempestade tropical Guambe a caminho de Moçambique

Uma tempestade tropical, que provavelmente se intensificará em ciclone aproxima-se de Moçambique, informou a Saws, serviço sul-africano de previsão de tempo, nesta quarta-feira, 17.

Guambe, a nova tempestade, vai atingir as zonas devastadas recentemente pelo ciclone Eloise.

A Saws, citada pela agência de notícias Reuters, disse que Guambe está a intensificar-se no Canal de Moçambique com elevada probabilidade de, em 48 horas provocar, chuvas torrenciais, ventos fortes e inundações ao longo da costa sul de Moçambique e regiões adjacentes do interior, especialmente da Beira a Vilanculos e a sul de Inhambane.

Esta será a terceira tempestade a atingir a costa de Moçambique em poucos meses, por conta do aquecimento das águas do mar provocado pelas alterações climáticas, tornando particularmente vulneráveis as zonas baixas do país, cujos portos são uma porta de entrada para os países africanos sem litoral.

Em Janeiro, o ciclone Eloise atingiu a cidade portuária central de Moçambique da Beira e distritos vizinhos, que foram atingidos pela tempestade tropical Chalane em Dezembro.

A área ainda está a recuperar da devastação do Ciclone Idai em 2019.

O serviço meteorológico disse que nesta fase era improvável que Guambe atingisse a África do Sul.