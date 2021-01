ONU apoia Moçambique a lidar com os dados da tempestade Eloise

A Organização das Nações Unidas (ONU) apoia as autoridades de Moçambique a lidarem com os danos provocados pela tempestade tropical Eloise, no centro do país, disse o seu porta-voz Stephane Dujarric.

Dujarric disse, em Nova Iorque, que dados preliminares indicam que a tempestade, registada no último fim-de.semana, afectou mais de 176 mil pessoas, das quais seis morreram e 12 ficaram feridas.

Além de escolas e centros de saúde, a tempestade destruiu cerca de nove mil casas e campos agrícolas, “o que vai afectar a época de colheita, que inicia em Abril”.

A ONU, disse Dujarric, ajuda também na avaliação da situação, “e a responder às necessidades mais imediatas das pessoas que foram afectadas, fornecendo alimentos, saúde, saneamento e serviços de proteção nos centros de evacuação”.

“Os nossos colegas (da equipa de apoio humanitário) dizem que são necessários mais recursos com urgência, dado que também estão a responder ao conflito em Cabo Delgado e ao impacto recente da tempestade tropical Chalane,” disse Dujarric.

A tempestade Eloise provocou chuva no sul e centro de Moçambique, Zimbabwe, eSwatini (antiga Swazilândia), África do Sul e Botswana.