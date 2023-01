Taxistas de Luanda: Paciência impaciente com as negociações

A Associação dos Taxistas de Angola mostra-se desiludida com o que diz ser o atraso de negociações com as autoriades de Luanda que decorrem desde as manifestaçoes de há um ano que resultaram em actos de violência na capital.

O presidente da associação, Francisco Paciência, afirmou que estão a decorrer negociações mas disse que as mesmas se arrastam porque as autoridades “não dominam” as questões levantadas pelos taxistas.

Paciência não põe departe a possibilidade de novas manifestações.

“Do ponto de vista de prazos o governo não avança prazos concretos, ate onde noite o governo aperceber aquilo que nós queremos, a visão do governo e a nossa visão ainda há uma destancia do governo perceber”, disse.

“Não se descarta a possibilidade de voltar a se manifestar para exigir os nossos direitos”, disse.

A VOA contactou Wilson dos Santos, porta-voz do GPL, mas sem sucesso.

Os taxistas protestam contra não profissionalização da actividade de táxi e da carteira profissional, a exclusão dos taxistas nas políticas públicas e o mau estado das vias e falta de iluminação, quando são obrigados a pagar a taxa de circulação, a licença e seguros.

Na sequencia da violência registada nas manifestações de há um ano o Tribunal de Comarca de Luanda, absolveu, na altura vários presos que tinham sido detidos e acusados de participarem de um motim que resultou na vandalização de bens públicos em Luanda. Mas até ao momento mantêm-se presos, os activistas Tanasce Neutro e Luther King, detidos por incentivarem manifestações violentas.