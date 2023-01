João Lourenço e Hakainde Hichilema prometem colocar o Corredor do Lobito ao serviço das economias dos países da região

O Presidente angolano destacou a importância da cooperação de Angola com a Zâmbia e prometeu colocar o Corredor do Lobito ao serviço das economias dos países da região e a retoma das ligações aéreas entre Luanda e Lusaka.



João Lourenço fez estas declarações nesta quarta-feira, 11, no início das conversações oficiais entre os Governos de Angola e da Zâmbia realizadas em Luanda, no quadro da visita oficial do chefe de Estado zambiano a Angola, Hakainde Hichilema.

O Chefe de Estado defendeu uma cooperação “mais actuante” que melhore o aproveitamento dos recursos dos dois países , a capacidade e a habilidades dos nossos povos e o dinamismo dos seus dirigentes “no sentido de se alterar o actual quadro das relações bilaterais”.



“Estamos aqui para fazer as coisas acontecer”, disse João Lourenço depois de considerar “pouco expressivos e longe das ambições” os resultados da cooperação económica e do intercâmbio comercial entre os dois países, até então.



O estadista angolano prometeu alargar a cooperação com a Zâmbia nos domínios da educação, cultura, ciência, da produção agro-pecuária, da indústria extrativa e transformadora das matérias-primas e a interligação rodoviária e ferroviária e elétrica entre os dois países.



Entre outros instrumentos jurídicos acordados entre os dois países, João Lourenço anunciou a assinatura de acordos de cooperação nos domínios da agricultura, energia, infra estruturas, da indústria, da justiça e formação especializada e da administração pública.



Na sequência da sua viagem de Estado a Angola, o Presidente da Zâmbia desloca-se a Benguela para uma visita às infraestruturas do Corredor do Lobito.



Rui Magalhães, empreendedor angolano considera que o Corredor do Lobito permite que Angola "seja o coração dos países vizinhos sem acesso ao mar para além de contribuir para as receitas do Estado angolano".