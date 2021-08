Taliban captura prédios do governo na cidade afegã de Kunduz

Os combatentes do Taliban tomaram prédios governamentais importantes na cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, deixando as forças do governo no controle do aeroporto e de sua própria base, disse um legislador da assembleia provincial neste domingo.

Uma ofensiva do Taliban ganhou ímpeto nos últimos dias, à medida que os insurgentes liberavam suas forças pelo Afeganistão depois que os Estados Unidos anunciaram que encerrariam a sua missão militar no país no final de Agosto.

Na sexta-feira, os insurgentes capturaram sua primeira capital provincial em anos quando assumiram o controle de Zaranj, na fronteira com o Irão, na província de Nimroz, no sul do Afeganistão.

E no sábado, o vice-governador da província de Jowzan, no norte, disse que os arredores da capital da província, Sheberghan, estavam sob ataque dos rebeldes.

Um porta-voz das forças de segurança afegãs disse que "combates extremamente (intensos) estão a acontecer" em Kunduz, enquanto as forças de segurança lutavam para defender a cidade, considerada um prémio estratégico, pois ficava na porta de entrada para as províncias do norte ricas em minerais e Ásia Central.

Mas um legislador da província de Kunduz disse à Reuters que os insurgentes ocuparam edifícios importantes na cidade de 270.000 habitantes, aumentando o temor de que seja o último a cair nas mãos do Taliban.

"Fortes confrontos começaram ontem à tarde, todas as sedes do governo estão no controle do Taliban, apenas a base do exército e o aeroporto estão com as ANDSF (forças de segurança afegãs) de onde estão resistindo ao Taliban", Amruddin Wali, membro do Assembleia provincial de Kunduz, disse.

Rohullah Ahmadzai, o porta-voz do Ministério da Defesa, disse no Facebook que as forças especiais estavam em Kunduz e vinham conduzindo 'operações de limpeza' na cidade para retomar escritórios de media que o Taliban havia capturado.

Autoridades de saúde em Kunduz disseram que 14 corpos, incluindo mulheres e crianças, e mais de 30 feridos foram levados para hospitais.