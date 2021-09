Talibãs dizem que mulheres podem estudar nas universidades mas segregadas.

O governo dos Talibã no Afeganistão anunciouque as mulheres poderão estudar nas universidades mas terá que haver segregação das aulas por género eo uso de vestuário islamita é obrigatório.

O ministro da Educação Terciária no govenro dos Talibã Abdul Baqui Hassan disse que o movimento nãoquer voltar ao passado de há 20 atras quando esteve no poder proibindo raparigas de estudarema qualquer nivel.

Disse contudo que estudantes do sexo feminino terão que ser ensinadas por mulheres quando isso for possvel e as aulas serão separadas.

Várias mulheres manifestaram-se hoje em apoio à decisão do governo dos Talibã. As mulhares etavma totalmete cobertas com vestimentas negras.

O ministro disse que nos próximos meses serão também revistos todos os cursos ensinados nas universidades.