Talibã matam três 'sequestradores do Estado Islamico' em tiroteio

As forças do Talibã travaram um tiroteio de três horas com um grupo de supostos sequestradores do Estado Islâmico neste domingo, matando três deles, disseram as autoridades.

O conflito aconteceu na cidade de Herat, no oeste do Afeganistão, quando os combatentes do novo governo do Talibã encurralaram a gangue num prédio, disse o Comando da Polícia de Herat em comunicado.

Os residentes locais disseram ter ouvido armas leves e mais pesadas usadas no conflito. A polícia disse que três membros do Estado Islâmico foram mortos e dois talibãs ficaram feridos no confronto.

Vídeos que circulam nas redes sociais parecem mostrar que pelo menos um suspeito foi morto a tiros depois de ser detido e desarmado, durante um confronto com os seus captores.

A filmagem também mostrou forças vitoriosas do Talibã dirigindo pela cidade com três corpos expostos na carroçaria de uma carrinha pick-up, enquanto apoiantes em torcida seguiam em motorizadas.

O Talibã tomou o poder no Afeganistão em meados de Agosto, derrubando o governo anterior apoiado pelos EUA, e prometeu restaurar a estabilidade após uma guerra de 20 anos.

Mas os seus esforços foram prejudicados por uma série de ataques reivindicados pelo IS-K, outro grupo islâmico sunita linha-dura que tem uma forte rivalidade com o Talibã.