Supremo Tribunal da Rússia proíbe o "movimento LGBT" por considerá-lo "extremista"

O Supremo Tribunal da Rússia decidiu, na quinta-feira, 30, de novembro, que os ativistas LGBT devem ser considerados "extremistas", numa decisão que os representantes dos homossexuais e dos transexuais receiam que conduza a detenções e processos judiciais.



O juiz presidente anunciou que tinha aprovado um pedido do Ministério da Justiça para proibir aquilo a que chamou "o movimento social internacional LGBT".



A medida faz parte de um padrão de restrições crescentes na Rússia às expressões de orientação sexual e identidade de género, incluindo leis que proíbem a promoção de relações sexuais "não tradicionais" e a proibição de mudanças legais ou médicas de género.



O Presidente Vladimir Putin, que deverá anunciar em breve a sua candidatura a um novo mandato de seis anos em março, há muito que procura promover uma imagem da Rússia como guardiã dos valores morais tradicionais, em contraste com um ocidente decadente.



Num discurso proferido no ano passado, afirmou que o ocidente podia adotar "tendências bastante estranhas, na minha opinião, como dezenas de géneros e paradas gay", mas que não tinha o direito de as impor a outros países.



O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas, antes do anúncio da decisão do tribunal, que o Kremlin "não estava a acompanhar" o caso e não tinha qualquer comentário a fazer.



O tribunal demorou cerca de cinco horas desde o início dos procedimentos para emitir a sua decisão. A audiência foi fechada aos meios de comunicação social, mas os jornalistas foram autorizados a entrar para ouvir o veredito.



Os ativistas LGBT consideraram a decisão inevitável após o pedido de 17 de novembro do Ministério da Justiça, que afirmou, sem dar exemplos, que tinham sido identificados "vários sinais e manifestações de orientação extremista, incluindo o incitamento à discórdia social e religiosa" nas atividades do movimento LGBT na Rússia.



No exterior do tribunal, a ativista LGBT Ada Blakewell afirmou que o acórdão desmente as declarações oficiais de que a Rússia não discrimina as pessoas LGBT e concede-lhes direitos iguais.



Ada Blakewell afirmou ter sido submetida durante um ano, contra a sua vontade, a uma "terapia de conversão" para a convencer de que não era uma mulher transgénero.



"Na prática, após a adoção desta ação judicial, não poderei falar de terapia de conversão", afirmou.



As pessoas entrevistadas pela Reuters nas ruas de Moscovo têm opiniões divididas.



"Gostaria que este mundo fosse um lugar livre onde as pessoas pudessem amar quem quisessem, embora a minha atitude em relação a tudo isto seja neutra, porque não estou no lugar delas", disse uma jovem chamada Lera. "Mas se eu fosse proibida de amar, isso seria muito doloroso".



Daniil, um homem na casa dos 20 anos, disse que as relações entre pessoas do mesmo sexo "não são normais".



"Penso que a maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, os meus amigos e conhecidos, têm uma atitude negativa em relação à homossexualidade. É por isso que esta é a decisão correta para o nosso país", afirmou.



Mais de 100 grupos já foram proibidos na Rússia por serem considerados "extremistas". As listas anteriores, por exemplo, do movimento religioso Testemunhas de Jeová e de organizações ligadas ao político da oposição Alexei Navalny, serviram de prelúdio a detenções.



Alexei Sergeyev, um ativista LGBT em São Petersburgo, disse à Reuters TV, numa entrevista este mês, que se o tribunal aprovasse a proibição, qualquer apoio psicológico ou jurídico aos membros da comunidade LGBT, ou mesmo "reuniões onde se possa simplesmente sentar e beber chá", seriam levados para a clandestinidade.



"Ou suicidam-se ou simplesmente ficam num estado terrível - a sua vida será encurtada e a sua saúde deteriorar-se-á, beberão e fumarão mais, e assim por diante, tentando de alguma forma escapar a esta realidade".