Sudão: Omar al Bashir será entregue ao Tribunal Penal Internacional

O governo de transição do Sudão concordou em entregar ao Tribunal Penal Internacional o antigo presidente Omar al Bashir.

A decisão foi anunciada depois de encontros na capital do Sudão do Sul entre representantes do governo sudanês e rebeldes que lutam na província de Darfur.

Um porta-voz do Movimento para a Justiça e Igualdade daquela região disse que todas as partes concordaram em que quatro cidadãos sudaneses indiciados pelo tribunal serão entregues para julgamento.

Contudo o porta-voz disse tal apenas acontecerá quando houver um acordo de paz com as partes em luta no Sudão.

Bashir é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por acusações de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio.