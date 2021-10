Sucessivas greves prejudicam estudantes guineenses 

Especialistas de educação dizem que as sucessivas greves, na Guiné-Bissau, têm impacto directo no desempenho dos estudantes do país.

Essa fragilidade reduz o nível de competitividade dos estudantes e quadros guineenses na Africa Ocidental, diz Fodé Mané, ex-Reitor da Universidade pública “Amílcar Cabral”.

Para Mané, “com o nível do ensino que nós temos, e com estes sobressaltos, é óbvio que os quadros guineenses não estarão em condições de concorrer, sem contar com a barreira linguística (…) estamos a produzir pessoas para serem servidores de outros”.

O docente Silvino Yalá acrescenta que além das sucessivas greves, a educação guineense enfrenta a falta de infraestruturas e deficiente suporte administrativo e pedagógico.

Yala questiona:“Quem são os delegados regionais? Será que temos inspectores com qualidade para fazer coberturas?

Acompanhe a análise: