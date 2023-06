Suíça vota projeto de lei sobre o clima enquanto os glaciares sucumbem ao aquecimento

A maioria dos cidadãos suíços votou no domingo a favor de um projeto de lei que visa introduzir novas medidas climáticas para reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa do rico país alpino, segundo as projecções.



As projecções do Instituto GFS Bern, baseadas numa contagem quase completa e divulgadas pela emissora pública SRF, mostraram que 58,3% dos eleitores eram a favor do projeto de lei. A margem de erro é de mais ou menos 2 pontos percentuais, segundo a SRF.



Os resultados exactos são esperados para o final do dia.



O referendo foi desencadeado por uma campanha de cientistas e ambientalistas para salvar os icónicos glaciares da Suíça, que estão a derreter a um ritmo alarmante.



Os ativistas propuseram inicialmente medidas ainda mais ambiciosas, mas depois apoiaram um plano do governo que exige que a Suíça atinja emissões "líquidas zero" até 2050. O plano também reserva mais de 3 mil milhões de francos suíços (3,36 mil milhões de dólares) para ajudar as empresas e os proprietários de casas a abandonar os combustíveis fósseis.



O Partido Nacionalista do Povo Suíço, que exigiu o voto popular, alegou que as medidas propostas causariam o aumento dos preços da eletricidade.



Os defensores do plano argumentaram que a Suíça será duramente atingida pelo aquecimento global e já está a ver os efeitos do aumento das temperaturas nos seus famosos glaciares.



"Os defensores têm motivos para se alegrar", disse Urs Bieri, do Instituto GFS Bern, à SRF. "Mas nem toda a gente é a favor da lei. A discussão sobre os custos trouxe muitos votos negativos".



O Greenpeace Suíça saudou os primeiros resultados do referendo.