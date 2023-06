Suécia, Turquia e Finlândia preparam mais conversações sobre a adesão sueca à  NATO

ISTAMBUL, 4 de junho (Reuters) - Turquia, Suécia e Finlândia se reunirão ainda este mês para tentar superar as objecções que atrasaram a candidatura sueca à NATO, disse o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, neste domingo, após se encontrar com o presidente turco, Tayyip Erdogan.

A Turquia ratificou em março a candidatura da Finlândia para se tornar membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), mas ainda se opõe à adesão da Suécia à aliança, assim como a Hungria.

A Turquia disse que Estocolmo abriga membros de grupos militantes que considera terroristas.

"A Suécia tomou medidas concretas significativas para atender às preocupações da Turquia", disse Stoltenberg a repórteres, referindo-se a uma mudança constitucional da Suécia e à intensificação da cooperação antiterrorista com Ancara.

As conversas de Stoltenberg em Istambul com Erdogan ocorreram uma semana depois de Erdogan garantir a continuidade no poder numa eleição.

A eleição coincidiu com protestos em Estocolmo, tanto contra Erdogan quanto contra a NATO, nos quais a bandeira do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), proibido na Turquia, foi projectada no edifício do parlamento.

Questionado sobre as chances da Suécia se tornar um membro antes de uma cimeiro da NATO, em meados de Julho, na capital da Lituânia, Vilnius, Stoltenberg disse que havia tempo.

Ele disse que a próxima ronda de negociações entre autoridades da Finlândia, Suécia e Turquia será na semana de 12 de junho, mas não especificou quando. Os ministros da defesa da NATO se reunirão em Bruxelas de 15 a 16 de Junho.