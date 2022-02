Suécia junta-se aos polacos no boicote à Rússia nos play-offs do Mundial

A Suécia não jogará contra a Rússia nos play-offs do Mundial de 2022 por causa da invasão russa da Ucrânia, informou a federação de futebol no sábado, 26.



A Suécia teria que vencer a República Checa e a Rússia vencer a Polónia para se enfrentarem em 29 de Março na Rússia.

"Seja qual for a decisão da FIFA, não jogaremos contra a Rússia em Março", disse Karl-Erik Nilsson, presidente da federação, em comunicado.



No sábado, os polacos disseram que não jogariam contra os russos em Moscovo - que sediou a final do Mundial de Futebol há apenas quatro anos - em 24 de Março pelo mesmo motivo.

As federações polacas e suecas emitiram um comunicado junto com os checos na quinta-feira - o dia em que a invasão começou - exigindo que a FIFA realize os jogos fora da Rússia.



A FIFA não reagiu à decisão polaca no sábado quando abordada pela AFP.



Na quinta-feira, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse esperar que a "situação (o conflito entre a Ucrânia e a Rússia) seja resolvida até lá", mas eles podem tomar uma decisão "a qualquer momento".

Num desenvolvimento separado, o governo sueco disse que tentaria persuadir os outros 27 estados da União Europeia a impor uma proibição geral dos desportos à Rússia "enquanto durar a invasão da Ucrânia".



"O mais importante é que a agressão russa cesse", disse o ministro dos Desportos da Suécia, Anders Ygeman, em comunicado.



"Se a UE (União Europeia) decidir um boicote desportivo, isso ajudará a atingir essa meta."



Os suecos estão a propor um boicote a todas as competições realizadas na Rússia e, além disso, que nenhum atleta russo possa competir na União Europeia.