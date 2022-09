STP: Patrice Trovoada diz que ADI ganhou eleições com maioria absoluta

A Acção Democrática Independente (ADI) garante ter vencido as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe com maioria absoluta, ao conquistar 30 dos 55 assentos do Parlamento São-tomense.



O líder do partido, Patrice Trovoada, que fez a comunicação nesta segunda feira, 26, diz que aguarda, no entanto, os dados da Comissão Eleitoral Nacional (CNE).

“Com a introdução de todos os dados que recebemos dos editais da Comissão Eleitoral Nacional reivindicamos vitória com maioria absoluta nas eleições legislativas deste domingo, totalizando 30 mandatos”, revelou Patrice Trovoada.



A CEN prometeu divulgar os resultados durante a madrugada desta segunda feira, mas ainda não o fez.

Na ilha do Príncipe, Filipe Nascimento, líder da União para Mudança e Progresso do Príncipe, também garante ter vencido a eleição regional com maioria qualificada, ao conquistar seis dos nove assentos da Assembleia Regional.



O MLSTP-PSD, no poder, ainda não reagiu à declaração da ADI.