Legislativas em São Tomé e Príncipe: eleitores esperam mudanças

As eleições legislativas estão a decorrer neste domingo sem incidentes de maior em São Tomé e Príncipe, onde a coligação de centro-esquerda no poder poderá ceder a sua frágil maioria ao centro-direita neste pequeno arquipélago de língua portuguesa, considerado um modelo de democracia parlamentar em África.



Cerca de 100.000 eleitores de 215.000 habitantes foram chamados a renovar os 55 deputados da Assembleia Nacional por quatro anos, juntamente com funcionários regionais e municipais.



As mesas de voto no arquipélago abriram às 7 da manhã (hora local) e fecharam às 17 horas. Os resultados provisórios são esperados durante a noite, de acordo com a comissão eleitoral.



Em Lemba, uma cidade no oeste da ilha de São Tomé, formaram-se longas filas de espera assim que a mesa de voto abriu em frente à escola Básica de Neves, observou um jornalista da AFP.



"Voto hoje pela sexta vez e espero que resolva os problemas do país, especialmente a crise alimentar e o aumento dos preços", disse Antonia Perez, 36 anos, à AFP em Diogo Vaz.



"A votação está a decorrer normalmente e de acordo com o planeado", disse Victor Correia, porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CEN), embora tenha relatado um incidente de "boicote do voto numa zona" da capital, Bairro de Hospital (nordeste da ilha), onde os eleitores bloquearam a entrada a uma mesa de voto, exigindo melhor acesso a água potável.



"Estamos convencidos de uma vitória", disse o Primeiro-Ministro de centro-esquerda Jorge Bom Jesus (MLSTP) à imprensa local.



O Presidente do paíse, de centro-direita, Carlos Vila Nova (ADI), exortou os são-tomenses a comparecer porque "os próximos quatro anos vão depender de todos".



Dois grandes partidos têm lutado pela liderança do país desde a sua independência de Portugal em 1975: a Acção Democrática Independente (ADI) de centro-direita e o Movimento para a Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Democrático Social (MLSTP-PSD, centro-esquerda).



Em 2021, os são-tomenses elegeram Carlos Vila Nova, mas o poder executivo tem sido exercido principalmente pelo primeiro-ministro, Jorge Lopes Bom Jesus, desde a vitória de uma coligação de partidos de esquerda nas eleições legislativas de 2018.



Embora os partidos de esquerda e centro se tenham unido em 2018 para derrotar a ADI de Patrice Trovoada, antigo primeiro-ministro (2010-2012 e 2014-2018), estão a concorrer desunidos nestas eleições.



Uma maioria da ADI e dos seus aliados poria fim à coabitação no topo do Estado. Mesmo que o Presidente tenha apenas uma função honorária, ele pode desempenhar o papel de árbitro no caso de uma maioria muito curta de uma ou outra coligação.



- Alternativas -

A aposta torna-se ainda mais difícil pelo facto de que com uma maioria de apenas um lugar (28) em 2018 graças ao apoio de uma ala do Partido da Convergência Democrática (PCD), o MLSTP de Bom Jesus já não pode contar com este movimento no domingo, uma vez que o PCD se distanciou dele.



A popularidade do chefe do governo diminuiu durante o seu mandato. Ele disse que queria "combater a corrupção" quando foi empossado e desde então tem sido acusado de corrupção pelo seu partido.



Patrice Trovoada, por sua vez, regressou ao país em meados de Setembro após um exílio em Portugal desde a sua derrota em 2018. Ele é um dos favoritos da oposição.



Após 15 anos de domínio marxista de partido único, São Tomé e Príncipe abriu-se a um sistema multipartidário em 1991.



- Ajuda internacional -

Este pequeno arquipélago da África Central depende em cerca de 90% da cooperação internacional e da ajuda aos seus investimentos em infra-estruturas e à importação de bens.



O seu principal, relativamente baixo, rendimento próprio deriva das exportações de cacau e café e do turismo. A agricultura alimentar, em terras muito férteis irrigadas por chuvas abundantes, e a pesca em pequena escala fornecem uma boa parte do abastecimento alimentar diário.



No arquipélago, constituído por duas ilhas principais, São Tomé e Príncipe, a grande maioria das crianças frequenta a escola e existem muitas creches.



A taxa de desemprego era de 15,9% em 2021, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), provavelmente muito superior na realidade, escreve a AFP, acrescentando que dois terços da população vivem abaixo do limiar da pobreza, de acordo com o Banco Mundial.



O arquipélago foi classificado em 135º lugar entre cerca de 190 países no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU de 2021.