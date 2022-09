STP: MLSTP-PSD rejeita afirmação de vitória da ADI

Poucas horas depois do líder da Accao Democrática Independente (ADI) ter dito que ganhou as eleições legislativas de ontem em São Tomé e Príncipe com maioria absoluta, o MLSTP-PSD, no poder, através do seu vice-presidente, Gandulo Quaresma, veio rejeitar a afirmação de Patrice Trovoada.



“Refutamos qualquer tipo de manifestação ou de declaração de victória com maioria absoluta na medida em que ainda não dispomos dos dados oficiais da Comissão Eleitoral Nacional”, disse Quaresma, sublinhando que os dados do seu partido apontam para um resultado diferente.



“Segundo as informações dos nossos gabinetes, nós teríamos conquistado de 22 a 24 deputados, o Movimento de Cauê cinco ou seis deputados e o Basta de dois a 3 deputados”, acrescentou o vice-presidente do partido no poder Gabdulo Quaresma em declaração à imprensa, sem responder a perguntas dos jornalistas.



Gandulo Quarsma apelou a população a que aguarde serenamente a publicação dos resultados da Comissão Eleitoral Nacional, “mantendo o clima de paz que tem se verificado até ao momento neste período eleitoral”.

Antes Patrice Trovoada assegurou que o seu partido conquistou 30 dos 55 lugares do Parlamento.

Caso se confirme a versão de Trovoada, ele regressaria à chefia do Governo, de onde saiu em 2018 depois da derrota eleitoral.