STP: Crise de combustíveis mantém-se, apesar de uma alternativa com ajuda dos EUA

O navio com combustível para abastecer São Tomé e Príncipe continua sem poder efetuar a descarga do produto devido a problemas técnicos para atracar a embarcação.



O director administrativo e financeiro da Empresa de Combustíveis e Óleo (ENCO) e deputado da ADI, Orlando da Mata, disse, nesta quinta-feira, 15, no Parlamento que, enquanto isso, foram encontradas parcerias internas para evitar o colapso do país.

O Centro de Retransmissão da Voz de América, instalado no país e com autonomia de recepção de combustível, é quem está a disponibilizar gasóleo para evitar a paralisação total dos serviços e instituições do arquipélago.



O líder parlamentar do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição são-tomense, Danilo Santos atribui ao Governo a responsabilidade pelos constrangimentos à volta da crise dos combustíveis e acusa o Executivo de Patrice Trovoada de não ter feito concurso publico para a importação do combustível que se encontra no petroleiro proveniente de Lomé, Togo.



Enquanto isso, o Parlamento está reunido para aprovar a lista de novos juízes para o Tribunal Constitucional (TC) na sequência da entrada em vigor da lei interpretativa do sistema judicial que afastou os antigos juízes com idade para jubilação.



Kotia Menezes, actual juíza do Tribunal da Primeira instância, Roberto Raposo, procurador do Ministério Publico, e os juristas Leopoldo Marques e Lucas Lima são os nomes indicados pelos partidos que apoiam o Governo, ADI e MCI-PUN, para as quatro vagas abertas no TC.