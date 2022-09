Steve Bannon, aliado de Trump é acusado de lavagem de dinheiro, fraude e conspiração

O antigo director de campanha, conselheiro presidencial e aliado de Donald Trump, Steve Bannon, foi acusado de lavagem de dinheiro, fraude e conspiração em conexão com o esquema de arrecadação de fundos “Nós construímos o muro"”, pelo qual recebeu um perdão federal durante os últimos dias de Donald Trump na Casa Branca.

Depois de desafiar a justiça, nesta quinta-feira, 8, ele rendeu-se para responder o processo em que é acusado de desvio dinheiro de um milhão de dólares de um fundo de 25 milhões de dólares alegadamente recolhidos para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.



As acusações se assemelham a uma tentativa de acusação federal que terminou abruptamente, antes do julgamento, quando Trump perdoou Bannon no seu último dia na Casa Branca.



Steve Bannon chegou ao escritório do procurador público de Manhattan, em Nova Iorque, pouco depois das nove horas para se defender ao que ele chamou de acusações falsas contra ele, 60 dias antes das legislativas de Novembro.

Ele acusou o procurador democrata de o perseguir porque ele e seu programa de rádio são populares entre os partidários republicanos de Trump.



Bannon disse que os promotores federais "fizeram exatamente a mesma coisa em Agosto de 2020 para tentar me tirar da eleição", referindo-se à sua prisão meses antes da derrota de Trump em Novembro de 2020.



Antes, recorde-se, agentes federais retiraram Bannon de um iate de luxo na costa de Connecticut e o prenderam sob a acusação de que ele embolsou mais de um milhão dólares de um fundo de 25 milhões de dólares supostamente criado para construir o muro entre os Estados Unidos e México.



Os procuradores alegam que milhares de investidores foram levados a pensar que todas as suas doações iriam para o projecto do muro na fronteira, embora Bannon pagasse um salário a um funcionário de campanha e suas despesas pessoais.



Noutro caso não coberto pelo perdão de Trump, Bannon foi condenado em Julho por desacato às autoridades, ao desafiar uma intimação do Comité da Câmara que investiga a invasão de 6 de Janeiro ao Capitólio.

Ele conhecerá a sentença no próximo mês de Outubro e pode ser condenado a até dois anos de prisão federal.