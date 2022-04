Sorteio do Mundial de Futebol dita grupos equilibrados

O sorteio do Mundial de Futebol a realizar no Qatar ditou nesta sexta-feira, 1, oitos grupos equilibrados com os tradicionais favoritos a terem jogos que se podem considerar à primeira vista fáceis.

A salientar, contudo, que dois dos “grandes”, a Espanha e Alemanha, foram colocados no grupo E.

Portugal foi colocado no grupo H juntamente com o Gana, Coreia do Sul e Camarões.

Os sul-coreanos eliminaram Portugal em 2002 quando venceram na fase de grupos por 1-0 eliminando os lusos que precisavam apenas de um empate para passar à fase seguinte.

Este ano, a Coreia do Sul é treinada pelo português Paulo Bento que já foi seleccionador de Portugal.

Eis os grupos saidos do torneio

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irão, País de Gales ou Escócia ou Ucrânia, Estados Unidos

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polónia

Grupo D: França, Austrália ou Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Nova Zelândia ou Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Coreia do Sul, Camarões