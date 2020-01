Sonangol privatiza mais empresas

A companhia petrolífera estatal angolana Sonangol anunciou que vai proceder “em breve” à venda dos seus interesses em mais cinco empresas.

Tres dessas empresas estão ligadas à exploração de petroleo, uma ao turismo e outra à gestão imobiliária.

As empresas são a SONAID – Serviços de Apio à Perfuração, SINASURF International Shipping , Sonasurf Angola, Suíte Hotel e a Founton.

A SONANGOL não uma data para o início do concurso público mas afirmou que “informações adicionais sobre as empresas sujeitas ao concurso estarão disponíveis a partir de 5 de Fevereiro no site do grupo SONANGOL”.

Anteriormente a empresa tinha lançado um concurso público para a venda dos seus interesses em sete empresas dedicadas à actividade de viagens e turismo com sedes em Angola, Portugal, estados Unidos e França.