Soldados iemenitas que escoltavam o caravana da ONU mortos em emboscada

Dois soldados das forças pró-governamentais do Iémen foram mortos numa emboscada armada numa caravana das Nações Unidas no leste do Iémen, disse a ONU no sábado.



De acordo com uma declaração da porta-voz do Gabinete Internacional de Migração da ONU (OIM), os dois soldados foram mortos enquanto escoltavam um comboio que viajava para oeste de Seiyun para Marib. Nenhum pessoal da OIM, que se encontrava numa missão humanitária não especificada, foi ferido no ataque, afirmou. Não foram dados mais pormenores sobre o incidente de sexta-feira.



Um líder tribal da área e um funcionário da ONU disseram à The Associated Press que a emboscada teve lugar perto da cidade de Al-Abr, na província de Hadramout oriental do Iémen. Ambos falaram sob condição de anonimato, por medo de represálias.



Numa declaração separada emitida na sexta-feira pelo Tenente-General Saleh Mohammed Timis do Batalhão de Tarefas Especiais do Iémen - um ramo oficial do exército apoiado pela Arábia Saudita - os dois homens foram identificados como Salem Saeed Qarwan e Salem Mubarak Al-Bahri.



Atacantes não foram identificados



O conflito ruinoso do Iémen começou em 2014 quando os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão, desceram das montanhas do norte e tomaram a capital Sanaa. Em resposta, uma coligação liderada pela Arábia Saudita, que inclui os Emirados Árabes Unidos, interveio em 2015 para tentar restabelecer o governo internacionalmente reconhecido ao poder.



Desde então, o conflito transformou-se numa guerra por procuração entre inimigos regionais da Arábia Saudita e do Irão, matando cerca de 150.000 pessoas e resultando numa das piores crises humanitárias do mundo.



O Leste e o Sul do Iémen, que se encontram sob o controlo da coligação saudita, têm assistido a um recrudescimento das lutas internas entre diferentes grupos armados nos últimos meses. Os confrontos fatais têm muitas vezes provocado forças apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos, que actualmente controlam a maior parte do Iémen do Sul, e as que são leais ao governo internacionalmente reconhecido.



Em Agosto, um dia de confrontos entre facções rivais da coligação saudita matou 35 tropas na província meridional de Shabwa.



A Al-Qaida tem também uma presença duradoura no Iémen oriental e meridional. Em Fevereiro, presumíveis militantes da sua rede global raptaram cinco trabalhadores da ONU na província de Abyan do sul.