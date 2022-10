Sissoco Embaló leva pedido de diálogo a Zelenskyy depois de ter estado com Putin

O Presidente em exercício da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) e Chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deve encontrar-se ainda nesta quarta-feira, 26, com o Presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelenskyy, em Kyiv, a quem vai entregar um apelo da organização regional africana para um diálogo entre a Ucrânia e a Rússia.



Ontem, Sissoco Embaló foi recebido em Moscovo por Vladimir Putin, no que a página do Presidente da Guiné-Bissau chama de “um encontro entre irmãos e velhos aliados, recordando que eles tiveram início muito antes da nossa independência, nos primórdios da nossa gloriosa Luta de Libertação Nacional na época da ex-União Soviética e mesmo muito antes do seu próprio nascimento”.

A mesma fonte indica que Umaro Sissoco Embaló deixou bem claro que a sua missão era na sua qualidade de Presidente em exercício da CEDEAO e que estava lá “com um expresso mandato dos 15 Presidentes da República da nossa organização regional, para tentar discutir com as autoridades russas o actual conflito que opõe dois países irmãos e que não vinha somente discutir as questão do escoamento dos produtos agrícolas dos portos ucranianos, bem como de outros graves problemas que têm estado a bloquear o mundo, mas principalmente o de saber de que forma poderá sair de Moscovo com uma proposta concreta que possibilite aos dois países irmãos, em conflito, sentarem-se para, na base de um diálogo construtivo, estabelecerem mecanismos que conduzam a paz e porem fim a uma guerra fratricida”.



O Presidente guineense, ainda segundo seu gabinete, “disse claramente ao Presidente Putin que gostaria de saber o que o líder russo deseja que a Presidência em Exercício da CEDEAO faça e que possa conduzir a uma solução urgente para se pôr fim a guerra entre a Rússia e a Ucrânia”.



Quanto às relações entre Bissau e Moscovo, o Presidente guineense afirmou que o Governo russo vai duplicar o número de bolsas de estudo.



“Hoje o Presidente Putin prometeu-nos que vai duplicar o número de bolsas de estudo que a Rússia tem oferecido à Guiné-Bissau para o próximo ano”, anunciou Sissoco Embaló em declarações aos jornalistas à chegada à Polónia, de onde partirá para Kyiv, capital da Ucrânia, para se reunir também com o Presidente Volodymyr Zelenskyy.