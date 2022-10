Biden: “A Rússia cometerá um erro incrivelmente sério se usar armas nucleares tácticas”

O Presidente americano, Joe Biden, emitiu nesta terça-feira, 25, uma forte advertência à Rússia contra o uso da chamada bomba suja ou qualquer outra arma nuclear na sua guerra contra a Ucrânia.



"A Rússia cometerá um erro incrivelmente sério se usar armas nucleares tácticas", disse Biden ao responder a um repórter que lhe perguntou se a Rússia está a preparar uma "operação de bandeira falsa", preparando-se assim para implantar uma bomba suja, enquanto acusa a Ucrânia de detoná-la no seu próprio território.



"Ainda não garanto que é uma operação falsa. Não sei. Mas seria um erro sério, sério", reafirmou o Presidente.



Antes, o porta-voz do Departamento de Estado americano admitiu haver motivos para preocupação, pois a Rússia "demonstrou um padrão de acusar outros do que ela própria está planeia".



Na segunda-feira, Ned Price tinha alertado para a "natureza profunda das consequências", caso Moscovo use tais armas.



Por seu lado, o embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, enviou uma carta, ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e ao Conselho de Segurança na segunda-feira, a que a VOA teve acesso, na qual avisa que a Rússia "considerará o uso da bomba suja pelo regime de Kyiv como um acto de terrorismo nuclear".



O Governo da Ucrânia negou veementemente às alegações de Moscovo de que planeia detonar uma bomba suja no seu próprio território e, por sua vez, acusou a Rússia de conspirar para usar a ameaça de uma bomba com material nuclear como pretexto para aumentar a escalada militar na Ucrânia.



Também hoje o Conselho de Segurança da ONU analisou as alegações numa reunião a portas fechadas e no final o vice-embaixador britânico na ONU, James Kariuki, a repórteres que “os ministros do Reino Unido, França e EUA foram claros: são alegações falsas e transparentes que estamos ouvindo da Federação Russa”.