Shaq chorou, ténis de Kobe esgotado, Vanessa agradece o apoio de milhões de pessoas

Quatro dias após a morte de Kobe Bryant, a sua mulher Vanessa Bryant partilhou no Instagram uma mensagem de agradecimento aos "milhões de pessoas que demonstraram o seu apoio e amor durante este momento horrível".

Vanessa Bryant tem também partilhado uma série de fotos e vídeos do marido e da filha no seu Instagram, relembrando momentos de ternura com os dois.

Nos Estados Unidos, equipas de basquetebol, desportistas em geral e programas de televisão sobre desporto, noticiosos e generalistas têm prestado várias homenagens a Kobe Bryant, que morreu a 26 de janeiro num acidente de helicóptero.

O veterano dos LA Lakers, Shaquille O'Neal, chorou em directo no programa NBA Spotlight, da TNT, enquanto falava de Kobe Bryant, ao lado de Charles Barkley, Dwayne Wade e outros.

Depois de um tributo na segunda-feira, frente aos Orlando Magic, o treinador dos Miami Heat, Erik Spoelstra, continuou homenageando Kobe. Na terça-feira, os Heat jogaram frente aos Celtics de Boston e o treinador fez questão de usar os ténis personalizados de Kobe Bryant.

A Nike aliás já não tem ténis de Kobe Bryant em stock, depois dos acontecimentos de 26 de janeiro.

O pacto entre Vanessa e Kobe

Kobe Bryant e a mulher tinham um pacto: nunca viajar no mesmo helicóptero, disse uma fonte à revista People.

A mesma fonte disse que os Bryant só viajavam em helicópteros se pilotados por Ara Zobayan, o mesmo que pilotova o helicóptero de Kobe que se despenhou. Seguiam nove pessoas, todas morreram: Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester, Ara Zobayan e Christina Mauser.

De acordo com a autoridade americana para a segurança dos transportes NTSB (sigla em inglês) o piloto subiu de altitude para evitar uma camada de nuvens e segundo investigadores federais, o helicóptero não tinha o sistema de alerta que avisa os pilotos se ele estão muito perto do chão e que é um sistema bastante útil em terrenos montanhosos, como Calabasas, na Califórnia, onde o aparelho se despenhou.

Pai de família com relação "tumultuosa" com os seus pais

A revista People escreve no seu site que Kobe Bryant tinha relação "tumultuosa" com a sua mãe e com o seu pai, Joe Bryant, também ele ex jogador de basquetebol da NBA.

A People, citando o jornal Los Angeles Times, conta que a relação difícil entre a lenda do basquetebol e os seus pais estava a melhorar e o desentendimento entre os três tinha começou durante a altura em que Kobe e Vanessa namoravam. Os pais de Kobe não foram convidados para o casamento em 2001.

Em 2005 houve uma aparente reconciliação, mas a relação voltou a azedar em 2013, quando os pais de Kobe tentar leiloar uma série de troféus e artigos colecionáveis do jogador dos LA Lakers, inclusive o anel de campeão dos Lakers de 2000, que Kobe tinha oferecido aos pais.

Pamela e Joe acabaram por pedir desculpas em público e agradecer ao filho o apoio financeiro que ele lhes dava.

Kobe nasceu em Filadélfia em 1978, teve uma carreira de 20 anos nos Los Angeles Lakers e em 2016 reformou-se.

Tinha uma academia de basquetebol para meninas, a Mamba Academy, cuja equipa ele treinava e a sua filha Gianna, de 13 anos fazia parte.

A sua morte deixou o mundo inteiro em choque.