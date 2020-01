Lenda da NBA, Kobe Bryant, morreu em acidente de helicóptero

A lenda dos Los Angeles Lakers e do desporto americano Kobe Bryant morreu esta tarde, aos 41 anos, vítima de acidente de helicóptero em Calabasas, Califórnia, confirmou o chefe da polícia daquela cidade.

Outras quatro pessoas, entre elas o piloto, estavam no helicóptero privado de Kobe que se deslocava frequentemente nesse meio de transporte.

Durante a carreira, Kobe conquistou cinco títulos (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), um prémio de Jogador Mais Valioso (MVP), em 2008, dois troféus de MVP das finais (2009 e 2010), 11 indicações para a seleção da NBA, nove para a seleção de defesa, 18 All-Star Games, duas vezes melhor marcador da temporada, quarto maior marcador da história da liga, segunda maior pontuação num só jogo (81 contra o Toronto).

Nascido a 23 de Agosto de 1978, em Filadélfia, Kobe Bryant era fillho do ex-jogador do Philadelphia 76ers e ex-técnico da equipa da WNBA, Los Angeles Sparks, Joe Bryant.

O mais próximo de Jordan

Ala amador do Los Angeles Lakers, onde fez toda a sua carreira, é tido como um dos maiores jogadores de todos os tempos e um dos poucos atletas a ser escolhido no draft da NBA diretamente do Ensino Secundário.

“É o mais próximo de Michael Jordan”, disse a legenda da NBA, Magic Johnson.

Um dos seus últimos twittes foi escrito no sábado, 25, quando perdeu o posto de terceiro maior macador na história da NBA para LeBron James.

“O jogo deve seguir. Todo o respeito, irmão”, disse.

Kobe, juntamente com o pivot Shaquille O'Neal e o vitorioso técnico Phil Jackson, levou os Lakers a três campeonatos consecutivos da NBA, a chamada dinastia nos Estados Unidos: 2000, 2001 e 2002.

Escândalo e Hollywood

Após a temporada 2003/04, Shaquille O'Neal saiu do clube e Kobe tornou-se a estrela principal dos Lakers, sendo o melhor marcador por duas temporadas consecutivas, durante as quais bateu vários recordes pessoais e também da NBA.

Em 2003, Kobe envolveu-se num escândalo sexual no Estado do Colorado, quando foi acusado de estupro por uma funcionária do hotel em que estava hospedado.

Kobe admitiu que foi adúltero, mas que não havia cometido o crime e em Setembro de 2004 o processo foi arquivado.

Em 2008, Kobe foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim e em 2010, numa partida contra o Memphis Grizzlies, tornou-se o maior marcador da história do Los Angeles Lakers e Kobe comandou os Lakers a mais um título da NBA ao bater em sete jogos os Celtics.

Jogador com uma dimensão nacional foram do campo, ele aventurou-se em 2018 no cinema e conquistou o Óscar de “Melhor curta-metragem de animação" pelo filme Dear Basketball.

Kobe Bryant era casado e pai de quatro filhas.