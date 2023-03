Serviço de Segurança da Rússia detém correspondente do Wall Street Journal a quem acusa de espionagem

O Serviço de Segurança da Rússia, FSB, informou nesta quinta-feira, 30, ter detido um repórter do jornal norte-americano The Wall Street Journal (WSJ), Evan Gershkovich, na cidade de Yekaterinburg, nos Urais, sob suspeita de espionagem.

A notícia foi avançada pela agência de notícias Interfax, que cita um comunicado do FSB, que diz ter "interrompido as actividades ilegais do cidadão norte-americano Gershkovich Evan, nascido em 1991, correspondente do escritório de Moscovo do jornal americano The Wall Street Journal, credenciado no Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que é suspeito de espionar os interesses do governo americano”.

A acrescenta que Gershkovich foi encarregado "pelo lado americano" de recolher informações sobre "as actividades de uma das empresas do complexo de defesa militar".

A FSB não apresenta qualquer evidência.

Até agora, o WSJ não fez qualquer comentário.