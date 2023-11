"Senhor Presidente, os EUA estão consigo", diz Lloyd Austin ao Presidente ucraniano em Kyiv

O secretário de Defesa americano realizou nesta segunda-feira, 20, uma visita não anunciada à Ucrânia, segundo ele, numa demonstração de solidariedade e para reiterar ao Governo de Kyiv que Washington continuará a apoiar a luta do seu país contra a invasão da Rússia.



Lloyd Austin encontrou-se com o Presidente Volodymyr Zelenskyy, que agradeceu aos Estados Unidos o seu apoio.

“A sua vinda é um sinal muito importante para a Ucrânia, somos muito gratos ao povo americano. Eles estão conosco (durante) todas essas dificuldades, meses difíceis e todos esses anos", disse Zelenskyy.



No encontro, Austin elogiou a “coragem, engenhosidade” e “coragem” do povo ucraniano e prometeu apoio contínuo dos Estados Unidos à Ucrânia.

“A mensagem que hoje lhe trago, senhor Presidente, é que os Estados Unidos da América estão consigo. Permaneceremos com vocês por muito tempo”, disse o secretário de Defesa, sublinhando que "o que acontece aqui na Ucrânia não importa apenas para a Ucrânia, mas também para o resto do mundo.”



Altos funcionários da defesa dos Estados Unidos disseram que Austin foi a Kyiv analisar os combates durante o inverno e a assistência nos próximos tempos.

“Continuamos a fornecer apoio regular de assistência de segurança e planeamos poder fazê-lo durante todo o inverno”, confirmou um alto funcionário da defesa que falou aos repórteres sob condição de anonimato por motivos de segurança.



A visita, a primeira de Austin desde abril de 2022, ocorre no momento em que as autoridades ucranianas e ocidentais acreditam que, com o inverno, o Presidente russo, Vladimir Putin, retomará os ataques a infraestruturas importantes, como fez no inverno passado, deixando muitos ucranianos sem energia em alguns dos dias mais frios do ano.



“Uma das capacidades mais importantes neste inverno será a defesa aérea”, acrescentou outro alto funcionário, também sob anonimato, que viajou com Austin.



No terreno da guerra, um ataque de quase 40 drones de fabricação iraniana lançados do território russo bombardeou as defesas aéreas ucranianas no fim de semana.

O Governo de Kyiv disse que as suas forças destruíram 29 dos 38 drones, mas os que conseguiram passar pelas defesas da Ucrânia atingiram múltiplas instalações de infra-estruturas e causaram cortes de energia em mais de 400 cidades e aldeias.