Senegal vai jogar com ou sem Sadio Mané?

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

A alguns dias do início do Mundial, a selecção do Senegal ainda não sabe ao certo se Sadio Mané participará ou não. Com uma lesão no joelho, a estrela dos Leões Teranga ainda está na lista da equipa, mas há a possibilidade de ele não jogar. Quanto vale a Taça do Mundo para o Senegal sem Sadio Mané?