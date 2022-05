EUA: Senadores republicanos bloqueiam debate sobre maior controlo na venda de armas

Os senadores bloquearam as tentativas dos democratas de iniciar o debate sobre uma lei para combater o terrorismo doméstico, ao mesmo tempo que os dois partidos anunciaram o início de conversações par encontrar a melhor forma de combater a violência armada.



A Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas, aprovou uma legislação que reforça o controlo dos antecedentes de compradores de armas na semana passada, após o tiroteio que matou 10 pessoas num supermercado em Buffalo, no Estado de Nova Iorque, a mãos de um adolescente branco, acusado de crime de ódio.



A tentativa dos democratas de iniciar o debate sobre a lei contra o terrorismo doméstico, dois dias depois de um jovem de 18 anos ter morto 19 crianças e dois professores numa escola primária no Texas, esbarrou com uma votação de 47 votos a favor e 47 contra, muito abaixo dos 60 necessários para que o assunto fosse agendado.



Os democratas não conseguiramtodos os votos dos seus 50 senadores.



Os republicanos dizem que o projecto de lei sobre terrorismo doméstico não dá ênfase suficiente ao combate à violência de grupos de extrema esquerda.



O projecto de lei pretende criar departamentos no FBI, a polícia federal de investigação, no Departamento de Segurança Interna e do Departamento da Justiça especializados no terrorismo doméstico.



Em resposta, alguns republicanos disseram que o Governo já tem poderes para rastrear a actividade, ao sendo, portanto, necessária qualquer nova legislação.