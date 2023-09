Senadora americana Dianne Feinstein morre aos 90 anos de idade

A decana do Senado americano Dianne Feinstein morreu nesta sexta-feira, 29, aos 90 anos de idade.

Figura histórica do Partido Democrata, foi mayor da cidade de São Francisco, antes de ser eleita senadora há mais de 30 anos.

Feinstein era uma defensora veemente do controlo de armas e conhecida por tentar encontrar sempre um terreno comum com os republicanos.

Em fevereiro, a senadora anunciou que deixaria o Senado no final do atual mandado, mesmo depois de pedidos para que renunciasse devido à sua saúde, que piorou nos últimos meses.

Na altura, o Presidente Joe Biden saudou a sua antiga colega no Senado, chamando-a de “uma defensora apaixonada das liberdades civis e uma voz forte nas políticas de segurança nacional que nos mantêm seguros enquanto honram os nossos valores”.



“Já servi com mais senadores dos EUA do que qualquer outra pessoa, posso dizer honestamente que Dianne Feinstein é uma das melhores”, afirmou Biden na altura.

Como presidente da Comissão de Inteligência do Senado, Feinstein liderou a revisão plurianual do programa de detenção e interrogatórios da CIA desenvolvido após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que levou à legislação que proíbe a utilização desses métodos de tortura.

Ela foi a primeira senadora por Califórnia a desempenhou muitas funções como primeira mulher à frente do Comité de Justiça, do Comité de Regras e Administração do Senado e do Comité de Inteligência do Senado.

Dianne Feinstein nasceu em São Francisco em 1933 e formou-se na Universidade de Stanford em 1955.